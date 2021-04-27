Порноактриса из "Холостяка" показала себя в кожаном платье без фотошопа

Экс-участница одиннадцатого сезона шоу "Холостяк" Анастасия Распутина (Адель Асанти) поделилась с поклонниками снимком, на котором позировала в откровенном кожаном платье черного цвета.

Соответствующий кадр девушка опубликовала на личной странице в Instagram. Распутина отметила, что ей нравятся такие "живые" фото – без фотошопа и позирования (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Волосы у Анастасии на снимке распущены и красиво уложены. На лице она сделала легкий повседневный макияж с красным акцентом на губы.

Пользователям сети понравилось новое фото экс-участницы "Холостяка". Они засыпали ее множеством комплиментов.

Ранее порноактриса из Днепра Настя призналась, что для нее залог счастливых отношений – открытость и честность. Поэтому девушка и рассказала о своем прошлом главному герою Михаилу Заливако.

Напомним, что порноактриса Настя добровольно покинула проект. Она объяснила это тем, что ей тяжело находиться в непривычных для себя условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Распутина (Адель Асанти) поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала эффектный образ. Знаменитость появилась в стильных аксессуарах.