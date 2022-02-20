Помешанная на винтаже и гламуре блогер внезапно стала панк-готом. Фото

Известная канадская блогер Бьянка Блэкни помешена на голливудском гламуре середины 20-го века. Она даже дома носила платья в цветочный принт и делала яркий макияж с белоснежной прической. Однако недавно женщина удивила публику преображением в панк-гота.

Как пишет Daily Star, мама троих детей последние пять лет одевалася в одежду 1950-х годов. Но вероятно она решила экспериментировать со своими образами и кардинально изменила имидж. На одном из роликов Блэкни показала себя с длинными голубыми волосами, со множеством ремней и в перчатках (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы). Она танцевала на камеру.

Видео дня

Стоит отметить, что предыдущий внешний вид многодетной матери был вдохновлен образом Мэрилин Монро. Она всегда красила губы красной помадой. Образ был настолько яркий, что пожилые люди иногда останавливались, чтобы поболтать с Блэкни, потому что она напоминала им об ушедшей эпохе.

"Когда я просматриваю комиссионные и антикварные магазины, я часто встречаю пожилых людей, которые откровенно восхищаются моей модой. Я думаю, что это вызывает у них нежное чувство ностальгии, и они скажут мне, что их мать носила прически так же, как я, или что у них было платье, очень похожее на то, что я ношу", – сказала Блэкни.

Тем не менее, она не считает свой образ подражанием чему-либо, а говорит, что мода важна для ее личности.

"Я изучаю моду и очень разборчива в выборе, который делаю. Я думаю, важно подчеркнуть, что я не косплею и не выдаю себя за кого-либо. Так я одеваюсь ежедневно, и считаю, что приверженность определенному стилю – это выбор образа жизни. Я ценю внешний вид за чувство комфорта, которое я получаю, видя, как моя внутренняя идентичность представлена ​​​​вовне", – заключила Блэкни.

Как сообщал OBOZREVATEL, британка Джазмин Дэй потратила на трансформацию своего тела около 40 тысяч долларов и сделала большую грудь. Однако мужчины грубо отзываются о ее декольте.