Полякова в откровенном мини зажгла на беговой дорожке. Видео

Известная украинская певица и поп-дива Оля Полякова пришла в спортзал в откровенном наряде и с блестящей короной на голове.

Жаркие кадры с тренировки звезда опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В коротком видео можно увидеть, как Оля соблазнительно и размашисто шагает по беговой дорожке на высоких каблуках, а в это время бахрома ее юбки качается из стороны в сторону, открывая на всеобщее обозрение обтягивающие шортики.

Кроме того, Полякова также взяла гантели и начала качать бицепс, сильно нагнувшись к камере. Так, на кадрах хорошо можно рассмотреть декольте певицы. Еще одним провокационном упражнением стала бабочка. Артистка сидела на тренажере широко раздвинув ноги.

Видео Поляковой в TikTok набрало менее чем за сутки больше полсотни тысяч просмотров и тысячи лайков. В сети отметили, что Оля действительно зажгла и удивила поклонников.

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