Полякова в алом мини-бикини сексуально позировала на газоне. Фото

Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стройную фигуру в купальнике. Знаменитость устроила сексуальную фотосессию на газоне.

Соответствующие фото Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре знаменитость предстала в алом мини-бикини и черной бейсболке, позируя на камеру в различных эротических позах. Звезда продемонстрировала длинные стройные ноги, пышное декольте и тонкую талию.

"Ты же мать и в вашем возрасте на выход", – подписала фото артистка.

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Пользователям сети очень понравилась фигура Поляковой и они оставили множество приятных комментариев под публикацией, отметив, что певица выглядит очень хорошо.

"Ну, Полякова... на улице и так жарко, а она еще подогревает", "Невероятно красивая женщина", "Афродита прям!" – писали поклонники под снимками Оли.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Первый альбом под названием "Приходи ко мне" был анонсирован в апреле 2000 года в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей".

Через восемь лет вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой – Суперблондинки – и одноименной шоу программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала яркий образ и соблазнительное декольте. Свой стиль артистка дополнила массивным колье с леопардом, кольцами, большими золотыми браслетами и маникюром под цвет жакета.