Полякова показала, как выглядит без макияжа. Фото

Украинская певица, телеведущая и актриса Оля Полякова продемонстрировала натуральную красоту.

Соответствующими сториз она поделилась на своей странице в Instagram. Знаменитость записала короткий ролик, когда сидела в машине. Она позирует в светло-серой блузке с собранными в хвост волосами, на лице абсолютно нет макияжа. Полякова не стала скрывать, что довольна своей внешностью и нравится себе даже без косметики (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Некоторые пишут мне, что я без макияжа страшная. А я считаю, что роскошная без макияжа", – сказала певица.

К слову, недавно звезда поделилась с фанатами ярким перевоплощением своей старшей дочери Марии. Полякова опубликовала серию снимков, на которых 15-летняя девочка предстала с ярко-рыжим цветом волос. Счастливая мама также похвасталась, что сама покрасила дочь, добавив, что у нее пропадает талант парикмахера. Подробнее читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL: