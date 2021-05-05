Полуобнаженная Моника Беллуччи устроила фотосессию в ванной

Популярная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи показала пикантный кадр, на котором прикрыла обнаженное тело массивной вязаной накидкой.

Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, она была запечатлена в тот момент, когда села на край белоснежной ванной, закрыла глаза и оголила плечи, спустив накидку немного вниз.

Эффектный лук звезда дополнила легким макияжем с использованием серых и розовых теней, а также помадой натурального оттенка. Волосы у нее были распущены и уложены назад.

Фанаты оценили смелый наряд, поэтому в комментариях оставляют много комплиментов и восторженных эмоджи.

Коротко о знаменитости:

Моника Беллуччи – популярная итальянская актриса и модель. Слава и любовь зрителей пришли к ней после съемок в фильмах "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" и многих других.

Актриса родилась в семье сотрудника транспортной компании Паскуале Беллуччи и художницы Брунеллы Бриганти. После школы девушка училась на факультете права в Университете Перуджи. Она начала работать моделью, чтобы иметь возможность оплатить дорогостоящую учебу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 56-летняя Моника Беллуччи снялась для обложки французского журнала Madame Figaro. Знаменитость поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный образ.