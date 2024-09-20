Полуголая Вера Брежнева с 'глазами' на груди страстно затанцевала в новом клипе. Горячие фото

Украинская певица VIRA (Вера Брежнева) примерила обольстительный образ в новом клипе "Зупини". Звезда надела черный комплект белья с полупрозрачным бра, который был украшен вышитыми "глазами" от отечественного дизайнера Ивана Фролова (Frolov). Акцентом лука стали длинные кисти.

Откровенный наряд Брежнева дополнил кружевными перчатками черного цвета, темными чулками и туфлями на каблуке с квадратным носом. Довершил картину макияж – тени теплого оттенка, которые выделили голубизну глаз знаменитости, и красная помада.

В новом клипе на песню "Зупини" изображен тандем двух неукротимых энергий, мужской и женской, встречающихся на красном ковре, как на ринге, только не в боях, а в безудержных танцах. "Я наслаждаюсь быть женщиной, быть собой, яркой, сексуальной, непредсказуемой, позволять себе проявлять искренние эмоции и чувства… А что с этим всем делать – уже дело мужчины, как и героя моего нового клипа, который принимает на себя всю эту безумную энергию в нашем танце", – поделилась VIRA.

Как отмечается в пресс-релизе певицы, съемки видео проходили в Киеве, а температура воздуха на площадке в этот день достигала 40 градусов. Однако масло в огонь добавляла горячая хореография звезды и героя клипа, роль которого исполнил профессиональный танцовщик Павел Симакин. Новым клипом Брежнева намекнула на новый этап в жизни, однако личное знаменитость все еще держит в тайне.

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