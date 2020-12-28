Полуфиналист "Холостячки" Рыбак впервые показал новую возлюбленную

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Полуфиналист 'Холостячки' Рыбак показал новую возлюбленную

Полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак, который еще во время шоу признался главной героине Ксении Мишиной, что вне проекта его ждет девушка по имени Алина, показал совместное фото с ней.

Так, на снимке влюбленные позировали в обнимку в одном из киевских заведений, отвернувшись от камеры. Соответствующее фото Рыбак опубликовал в личных Instagram-сторис. К слову, девушка также поделилась данным кадром в своих соцсетях.

Андрей Рыбак с возлюбленной Алиной
Андрей Рыбак и его возлюбленная

Отметим, что возлюбленную Андрея Рыбака зовут Алина Смирнова, она фотомодель. Девушка активно ведет свою страницу в Instagram, где часто публикует пикантные снимки.

Возлюбленная Андрея Рыбака Алина Смирнова
Возлюбленная Андрея Рыбака Алина Смирнова
Возлюбленная Андрея Рыбака Алина Смирнова
Возлюбленная Андрея Рыбака Алина Смирнова
Возлюбленная Андрея Рыбака Алина Смирнова
Возлюбленная Андрея Рыбака Алина Смирнова
Возлюбленная Андрея Рыбака Алина Смирнова
Возлюбленная Андрея Рыбака Алина Смирнова
Возлюбленная Андрея Рыбака Алина Смирнова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как сложились отношения Мишиной и Эллерта после реалити "Холостячка".

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