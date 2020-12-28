Полуфиналист "Холостячки" Рыбак впервые показал новую возлюбленную
Полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак, который еще во время шоу признался главной героине Ксении Мишиной, что вне проекта его ждет девушка по имени Алина, показал совместное фото с ней.
Так, на снимке влюбленные позировали в обнимку в одном из киевских заведений, отвернувшись от камеры. Соответствующее фото Рыбак опубликовал в личных Instagram-сторис. К слову, девушка также поделилась данным кадром в своих соцсетях.
Отметим, что возлюбленную Андрея Рыбака зовут Алина Смирнова, она фотомодель. Девушка активно ведет свою страницу в Instagram, где часто публикует пикантные снимки.
Напомним, во время седьмого выпуска реалити "Холостячка" разгорелся скандал с участником Андреем Рыбаком. Мужчина признался, что имел отношения с девушкой по имени Алина, будучи уже в проекте.
В восьмом выпуске шоу Андрей рассказал главно героине Ксении Мишиной, что хочет встретиться с бывшей возлюбленной после шоу. После этого актриса выгнала комика из проекта.
Во время выпуска программы "Холостячка. Жизнь после проекта" Рыбак заявил, что возобновил отношения с Алиной.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как сложились отношения Мишиной и Эллерта после реалити "Холостячка".