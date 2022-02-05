Полностью обнаженный Андре Тан в образе Ив Сен-Лорана поздравил UFW с 25-летием

Украинский модельер Андре Тан показал себя обнаженным. В голом виде он поздравил с юбилеем основания отечественную неделю моды Ukrainian Fashion Week, которая в это году отмечает 25-летие. Дизайнер повторил образ французского модельера Ив Сен-Лорана.

На своей странице в Instagram Тан выложил черно-белое фото. Звезда сидел на коробках из-под обуви лицом к камере. Он выбрал позу, которая прикрыла интимное место тела.

По словам Тана, данное фото ассоциируется с Ukrainian Fashion Week. Снимок был запечатлен в 2008 году в честь памяти французского модельера и основателя модного дома со своим именем Ив Сен-Лорана, когда он умер. Таким образом модельер поклонился дизайнеру, как и он в свое время сделал это для рекламы знаменитого аромата Pour Homme. В 1971 году Сен-Лоран также сфотографировался полностью обнаженным.

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"Четверть столетия, которое перевернуло мир украинской моды. Благодаря Ukrainian Fashion Week появилось множество талантливых дизайнеров. Мы все помним, как мы начинали и подглядывали на показах Сергея Бызова, Лилии Пустовит, Оксаны Караванской. Мы помним, как мы у них просились на стажировку. Мы вышли из конкурса молодых дизайнеров начала нулевых: Лилия Литковская, Ирина Каравай, Светлана Бевза, Артем Климчук, ну и, конечно же, ваш покорный слуга – Андре Тан", – написал модельер.

Он добавил, что гордится быть частью поколения дизайнеров, которое сейчас правит балом украинской фэшн-индустрии. И отметил, что эксперты выросли профессионально именно благодаря UFW.

Также Тан поблагодарил организатора мероприятия на международном уровне Ирину Данилевскую, подчеркнув, что Украинская неделя моды не отстает от мировых, а иногда даже превосходит все ожидания.

Коротко о звездах:

Андре Тан (настоящее имя Андрей Тищенко) – украинский дизайнер родом из Харьковской области. Владеет брендом a.TaN by Andre Tan. В 11 лет начал заниматься на курсах кроя и шитья. Делал одежду куклам, своей сестре и уже в юном возрасте осознал, что хочет стать главным редактором модного журнала "Изабель". В 1998 году поступил в Харьковский текстильный техникум на факультет моделирования, а после, окончил Киевский университет технологии и дизайна.

Попал в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. Среди его наград – "Лучший дизайнер Украины" (2007, 2015), "Герой светской хроники" по версии журнала ELLE (2017), а в 2018 году стал первым, кто создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size в Украине.

Ив Сен Лоран – французский модельер, работавший в мире высокой моды с конца 1950-х до конца 1980-х годов, создатель модного дома своего имени. Ввел в женскую моду такие элементы мужского гардероба, как высокие сапоги и смокинг, считается основателем стиля унисекс. Был первым, кто пригласил темнокожих моделей для участия в показах своих коллекций.

Среди его наград – "Оскар" журнала Harper’s Bazaar, Международная премия моды Американского совета модельеров (в честь 20-летия со дня основания дома "Ив Сен-Лоран"), Кавалер ордена Почетного легиона, Премия Джофри Бина за пожизненные заслуги от Американского совета модельеров, Командор ордена Почетного легиона, Великий офицер ордена Почетного легиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан рассказал, как ему удалось достичь успеха в трудное время всеобщей нехватки денег.