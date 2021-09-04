Полностью обнаженная Каменских устроила фотосессию в ванной

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками пикантным кадром в ванной. Знаменитость снялась полностью оголенной во время банных процедур.

Соответствующее фото Каменских опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре артистка предстала обнаженной в пенной ванне. Звезда эротически позировала на фото, прикрыв пикантные части тела. Каменских засветила на снимке лишь свои стройные ноги и лицо без макияжа.

"Время расслабиться", – подписала кадр Настя.

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Пользователям сети очень понравилось сексуальное фото Каменских с ванной комнаты. Многие оставили приятные комментарии под публикацией, отметив, что звезда выглядит потрясающее.

"Фантастическая", "Вы шикарны во всем", "Прекрасная Богиня", – писали фоловеры под снимком.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских , также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Настя Каменских пожаловалась на плохое самочувствие – у артистки обнаружилась сильная аллергическая реакция. Звезда опубликовала фото без фильтров и показала, как у нее отекло лицо.