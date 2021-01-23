Полина Гагарина засветилась голой в сериале. Фото

Российская певица Полина Гагарина снялась полностью голой в сериале "Бывшие". Артистка сыграла одну из главных ролей в ленте.

Появление Гагариной в сериале начинается с того, что она предстает перед зрителями абсолютно без одежды. В кадре артистка передвигается на шпильках, попивая спиртной напиток.

К слову, певице досталась роль писательницы, которая настолько успешна в работе, насколько неуспешна в личной жизни. По сюжету у главной героини проблема с зависимостью от спиртного.

Стоит отметить, что ранее Гагарина снималась обнаженной только лишь в своих клипах. А вот пробует себя в роли актрисы звезда не впервые. Еще в 2015 году певица снялась в комедии "Одной левой" с Дмитрием Нагиевым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Полина Гагарина раскрыла секрет похудения на 30 кг, поскольку после рождения ребенка она весила около 80 кг.