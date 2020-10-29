Похудевшая на 39 кг дочь Оззи Осборна похвасталась фигурой в обтягивающем платье: в сети разгорелись споры

Британская певица, дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли отметила свой 36-й день рождения. Девушка появилась перед публикой в гламурном черном платье, которое подчеркивало ее похудевшую фигуру.

Звезда сбросила 39 килограмм с помощью операции обходного желудочного анастомоза, пишет Daily Mail (фото можно посмотреть ниже).

Именинница выглядела потрясающе в облегающем наряде. Платье облегало ее стройную фигуру и идеально сочеталось с ее глянцевыми каблуками и маской для лица "Голосуй", которую она гордо носила, показывая знак мира.

Сиреневые локоны Келли были зачесаны в ультра-гламурный вид, с локоном в стиле ретро, завивавшимся на ее волосах.

Мнение поклонников насчет образа певицы разделилось. Кто-то восхитился похудевшей фигурой Келли, а кто-то стал критиковать звезду.

"Она выглядит потрясающе!", "Очень красиво! Она молодец", "Все ведут себя так, как будто она похудела... Ей сделали обходной желудочный анастомоз. Так что хватит комплиментов", "Это лицо не подлежит ремонту", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь легендарного рок-музыканта Оззи Осборна, певица Келли Осборн застряла в собственном платье.