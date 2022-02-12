Подросток из США влюбился в самую низкую стриптизершу в мире. Как выглядит пара с разницей в росте 83 см

19-летний американец Блейк влюбился в самую маленькую стриптизершу в мире Сэсси Кэсси. Девушка ростом 86 см старше его на 13 лет и ниже на 83 см.

Как пишет Daily Star, Кэсси является звездой American OnlyFans. В детстве у нее диагностировали гиперплазию хрящей и волос. Это состояние, при котором останавливается рост костей. Однако у девушки "ненормально" гибкие суставы, что помогает ей в работе.

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Несмотря на это Блейк, рост которого составляет около 170 см, очень любит свою девушку и восхваляет ее за добро, а также за то, что она делает его счастливым.

"Она улыбается. Мы смеемся вместе", – говорит парень.

По словам Кэсси, поначалу разница в возрасте пугала ее, а вот Блейка нисколько не смущала работа возлюбленной.

"Я сказала ему: "Я самая маленькая стриптизерша в мире", а Блейк такой: "О, круто. Это смешно", – вспомнила звезда контента для взрослых.

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