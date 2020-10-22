Победительница 'Холостяка' восхитила сеть обнаженным фото

21-летняя избранница главного героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем девушка позировала топлес, спиной к камере, тем самым прикрывая интимные части своего тела. Соответствующий снимок Квиткова опубликовала на личной странице в Instagram.

"И звезды мирно падали, как будто для меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять", – подписала публикацию Даша строчкой из песни.

Поклонники засыпали Квиткову комплиментами. В комментариях пользователи отметили, что девушка выглядит очень "женственно и сексуально".

"Фото – огонь", "Как красиво", "Очень женственное фото", "Фигура просто бомба", "Сексуально", "У вас очень красивая спина", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Квиткова и Добрынин попали в серьезное ДТП. Инцидент произошел под Киевом – пара возвращалась домой после совместного уикенда.