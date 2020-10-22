Победительница "Холостяка" восхитила сеть обнаженным фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Победительница 'Холостяка' восхитила сеть обнаженным фото

21-летняя избранница главного героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина Даша Квиткова поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем девушка позировала топлес, спиной к камере, тем самым прикрывая интимные части своего тела. Соответствующий снимок Квиткова опубликовала на личной странице в Instagram.

"И звезды мирно падали, как будто для меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять", – подписала публикацию Даша строчкой из песни.

Даша Квиткова позирует топлес

Поклонники засыпали Квиткову комплиментами. В комментариях пользователи отметили, что девушка выглядит очень "женственно и сексуально".

"Фото – огонь", "Как красиво", "Очень женственное фото", "Фигура просто бомба", "Сексуально", "У вас очень красивая спина", – написали люди.

Победительница "Холостяка" восхитила сеть обнаженным фото
Победительница "Холостяка" восхитила сеть обнаженным фото
Победительница "Холостяка" восхитила сеть обнаженным фото
Победительница "Холостяка" восхитила сеть обнаженным фото
Победительница "Холостяка" восхитила сеть обнаженным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Квиткова и Добрынин попали в серьезное ДТП. Инцидент произошел под Киевом – пара возвращалась домой после совместного уикенда.

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