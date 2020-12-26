Победитель 'Холостячки' показал фото 'беременной' Мишиной

Победитель популярного реалити "Холостячка", украинский комик Александр Эллерт заинтриговал поклонников очередным новым снимком с актрисой Ксенией Мишиной. На фото знаменитость появилась с округлившимся животом.

Соответствующий кадр Эллерт опубликовал на своей странице в Instagram stories. Так, на снимке мужчина целует "беременную" возлюбленную (его можно посмотреть ниже).

"Вчера на пост-шоу забыли кое о чем рассказать", – подписал фото победитель "Холостячки".

Стоит отметить, что пока неизвестно, правда ли это, или все же Эллерт решил пошутить над своими подписчиками.

Напомним, украинская актриса Ксения Мишина призналась, что после проекта они с Александром Эллертом вместе. Как оказалось, пара даже живет вместе.

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