Певицу alyona alyona заскочили с новым парнем, ради которого она покинула Киев и переехала в поселок в Прикарпатье. Фото и видео

Украинская рэп-певица и одна из представительниц Украины на Евровидении-2024 alyona alyona засветилась в одном из строительных магазинов Ивано-Франковской области со своим парнем. Ранее она внезапно объявляла о своем переезде в поселок Выгода Калушского района, где проживает и ее партнер.

Личность мужчины установить не удалось. Однако, Bespalov Media сообщает, что пара как раз направлялась знакомиться с родителями.

"В городе Долина Ивано-Франковской области в "Эпицентре" случайно встретили alyona alyona с ее парнем. Из разговора удалось услышать, что они едут домой на знакомство с его мамой. Артистка была взволнована. Его родители живут где-то в области, вроде в Выгоде (не удалось точно расслышать)", – рассказал источнику инсайдер.

Своей личной жизнью певица обычно не делится, однако давнее в интервью журналистке Маше Ефросининой она рассказывала, что у нее есть парень и даже не скрывает его. Больше никаких деталей она не раскрывала – неизвестно ни имени, ни времени, сколько они в отношениях.

"Я его показывала. Я не ныкаю его, прям, что прячу, зарываю. Просто я не хочу об этом вести регулярный контент, посты какие-то делает и делает семейный блогинг", – рассказывала певица.

Переезд реперши из столицы в небольшой поселок в горах стал неожиданным для ее поклонников. Уже тогда она призналась, что таким образом хотела жить поближе к своему любимому.

"Я жила в Киеве, довольно долго, но нашла свою любовь на Франковщине. Поэтому сейчас я проживаю в прекрасном поселке Выгода. Здесь много природы, я ею вдохновляюсь, провожу время наедине и вообще здесь классно. Я счастлива, что могу находиться здесь", – объяснила звезда, пишет Galka IF.

Ранее OBOZ.UA писал, что alyona alyona решила сменить свою классическую прическу-пучок на распущенные выпрямленные волосы. Благодаря нежному макияжу она подчеркнула свою женственность, на что обратили внимание и поклонники.

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