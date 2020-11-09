Певица Слава случайно показала полностью голую грудь. Видео

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
5,6 т.
Певица Слава

Российская певица Слава (Анастасия Сланевска) поделилась с поклонниками видео с отдыха, на котором засветила голую грудь.

Соответствующий ролик 40-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном красном платье, под которое не надела бюстгальтер. К слову, Анастасия пыталась показать на видео, как она крутит обруч и не заметила, как из ее глубокого декольте выскочила грудь (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мать вспомнила детство и у нее выпала сиська! Всем классного настроения", – прокомментировала публикацию певица.

Певица Слава

"Хорошо, когда есть чему выпадать", "Обожаю тебя", "Настя, смеюсь вместе с вами", "Самоирония и позитив", "Красотка", – написали поклонники.

Певица Слава случайно показала полностью голую грудь. Видео
Певица Слава случайно показала полностью голую грудь. Видео
Певица Слава случайно показала полностью голую грудь. Видео
Певица Слава случайно показала полностью голую грудь. Видео
Певица Слава случайно показала полностью голую грудь. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Слава делилась провокационным видео, на котором танцевала в трусах и коротком топе.

РоссияНовости Россиишоу-бизнесшоупевица Слава