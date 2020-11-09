Певица Слава случайно показала полностью голую грудь. Видео

Российская певица Слава (Анастасия Сланевска) поделилась с поклонниками видео с отдыха, на котором засветила голую грудь.

Соответствующий ролик 40-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном красном платье, под которое не надела бюстгальтер. К слову, Анастасия пыталась показать на видео, как она крутит обруч и не заметила, как из ее глубокого декольте выскочила грудь (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мать вспомнила детство и у нее выпала сиська! Всем классного настроения", – прокомментировала публикацию певица.

"Хорошо, когда есть чему выпадать", "Обожаю тебя", "Настя, смеюсь вместе с вами", "Самоирония и позитив", "Красотка", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Слава делилась провокационным видео, на котором танцевала в трусах и коротком топе.