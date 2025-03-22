Переломы и контракт о неразглашении: что известно о вечеринках Porta Potty, на которых могла быть пропавшая в Дубае модель Мария Ковальчук

19 марта в Дубае с многочисленными травмами и переломами была найдена 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук, которая в течение нескольких дней не выходила на связь с родными. В последний раз перед исчезновением девушку видели на вечеринке в компании двух мужчин, так что на просторах сети появились предположения, что она могла участвовать в скандальных VIP-гуляниях Porta Potty.

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Мероприятия, организуемые богатыми дубайскими шейхами, известны своей жестокостью и безнравственностью. Их суть состоит в том, что состоятельные мужчины издеваются над женщинами, совершают насилие, после чего платят им большие суммы средств.

Что известно о Porta Potty

Такие дубайские VIP-вечеринки существуют уже больше 10 лет. Обычно на гуляния вербуют малообеспеченных женщин и часто кормят обещаниями о "прекрасных и насыщенных путешествиях". Однако вместо отдыха девушки сталкиваются с жестоким отношением. По словам моделей, которые были на этих мероприятиях, им приходилось взаимодействовать с человеческими или животными испражнениями, а также их принуждали к сексуальной связи с верблюдами или ослами. Нередко "развлечением" для шейхов становится физическое насилие, так что они с легкостью могут сломать женщинам руки, ноги, позвоночник и выбить зубы.

Как отметила девушка Нигерии, когда она согласилась принять участие в Porta Potty, ее обязали принять участие в насильственной связи с 20 представителями дубайского дворянства за один раз. А вот стюардесса, работающая на рейсах в Объединенные Арабские Эмираты, поделилась: однажды заметила в салоне самолета женщину, которая хотела питаться только продуктами с большим содержанием клетчатки. Когда бортпроводница поинтересовалась, почему она предпочитает такой рацион, та ответила: "Мне платят большие деньги за испражнение на миллионеров. Я должна сделать все, что в моих силах, потому что сегодня посещу гуляния на яхте".

А вот причиной организации Porta Potty некоторые женщины считают ненависть шейхов к своим женам. Поскольку довольно часто они не могут самостоятельно выбирать партнершу, становятся более агрессивными и хотят выплеснуть злость. Стоит отметить, что все участницы VIP-вечеринок обязывают подписать контракт о неразглашении.

За все издевательства девушки получают достаточно большие гонорары. Модели отметили, что за сексуальную связь можно заработать от 5 тысяч долларов, за испражнение на миллионера – $50 000, примерно столько же стоит и физическое насилие.

Что произошло с Марией Ковальчук

9 марта украинскую модель в последний раз видели на вечеринке в компании двух мужчин, назвавших себя представителями модельного агентства. Девушка сообщила маме, что останется с ними на ночевку, после чего перестала выходить на связь. 11 числа она должна была полететь в Таиланд, однако пропустила рейс. Родные Марии Ковальчук обратились в местную полицию, которая возбудила уголовное дело.

19 марта мама модели сообщила, что ее дочь находится в больнице в тяжелом состоянии. Она перенесла три сложных операции и не может говорить. Ковальчук попала в клинику без документов и телефона.

Как отметили представители консульства Украины в Дубае, к которым обращалась мать девушки за помощью, состояние здоровья модели оценивают как стабильное. Пока жизни украинки ничего не угрожает.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно о пропавшей в Дубае модели Марии Ковальчук и как она "прославилась" во время полномасштабной войны.

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