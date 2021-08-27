Пара занялась сексом на людном пляже в Железном Порту: рядом бегали дети. Фото

На украинском курорте Железный Порт двое влюбленных не смогли сдержать своих чувств и занялись сексом прямо посреди пляжа. Присутствие рядом посторонних людей их абсолютно не смущало.

Очевидцы записали пикантный ролик и выложили его в сеть. Об этом сообщает в Telegram-канал "Днепр Оперативный" (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"В Железном Порту парочка с Днепра занималась сексом на пляже, не стесняясь, других отдыхающих, среди которых были дети", – высказался по этому поводу автор видео.

Пользователи активно отреагировали на ролик эротического характера. Некоторые даже поинтересовались, откуда автору известно, что пара на пляже родом из Днепра.

"Вот это отдых, я понимаю", "Полнейшая деградация! В животных превращаетесь!", "Деградация. Я в шоке. Скоро вообще по улице будут так на каждом углу не стесняясь. Культуры нет вообще", "Это вы еще на диких и нудистских пляжах не были", "Что плохого в сексе? Ну занимаются… А чем лучше те, кто это снимает и пускает слюни?" – написали юзеры в комментариях под видео.

В Украине секс в публичном месте приравнивается к хулиганству. Нарушителей могут наказать по 296 статье Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

"Грубое нарушение общественного порядка наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет", – сказано в Уголовном кодексе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на смотровой площадке ратуши в Ивано-Франковске двое неизвестных людей занялись сексом. В сеть попало видео интимного момента. В кадре видно, как мужчина и женщина среднего возраста занимаются любовью.