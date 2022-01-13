Папа и сын снялись обнаженными на OnlyFans и заработали миллионы. Как они выглядят
Британец Джейк Герберт ранее работал официантом топлес на Ибице. Однако в поисках лучшего заработка начал выставлять свои "голые" фото на платформе OnlyFans. Позже он выложил на сайте обнаженный снимок вместе с отцом и стал миллионером.
Как пишет таблоид Daily Star, 26-летний парень не планировал быть звездой контента для взрослых. Но буквально после первого фото к нему посыпались запросы, которые начали приносить по 6000-7000 фунтов стерлингов каждый месяц (220–250 тыс. грн).
Годовой доход британца ранее составлял порядка 72 000–84 000 фунтов стерлингов (порядка трех миллионов грн). Но однажды он понял, что хочет большего, и для этого ему нужно перейти "на следующий уровень". Таким образом он привлек к своей работе отца и начал зарабатывать около 360 000 фунтов стерлингов в год (свыше 13 млн грн).
Деньги Герберт не делит поровну, а отдает отцу лишь 100 фунтов стерлингов.
"Я знаю, что должен (платить ему больше – ред.), но я начал это дело. Это моя страница, и я создал ее", – аргументировал свое решение британец.
Также он добавил, что не переживает о мнениях других по поводу "голых" фото. Его цель – аудитория и доход.
Как сообщал OBOZREVATEL, владелец сайта эротического контента OnlyFans с украинскими корнями Леонид Радвинский стал миллиардеров. За год пандемии выручка платформы на 540% превысила предыдущий показатель и принесла ему 400 миллионов долларов.