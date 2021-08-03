Осадчая устроила фотосессию в купальнике на последних месяцах беременности. Фото

Популярная украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась снимком, на котором позировала в цельном купальнике розового цвета. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и соломенной шляпой.

Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram. Известно, что на данный момент ведущая наслаждается отдыхом в Турции вместе со своим сыном (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Летний наряд хорошо подчеркнул округлившийся живот Осадчей. В скором времени она станет мамой в третий раз – у нее уже есть сыновья Илья и Иван.

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"Интенсивное лето! Кажется, что за два месяца успели охватить почти все летние приключения. Ускоритель внутри не дает покоя, даже ремонт почти закончен. Полеты на море и не только, черешня, арбузы и кукуруза на завтрак обед и ужин, много съемок и даже отпуск! Но впереди целый месяц лета, арбузов и водных процедур", – говорится в подписи к фотографии.

Поклонники в комментариях написали, что Екатерина выглядит просто потрясающе.

Коротко о знаменитости:

Будущая звезда телеэкранов в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.

Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Осадчая появилась на мероприятии в Киеве в стильном платье из атласной ткани. Наряд подчеркнул ее округлившийся живот. Знаменитость дополнила свой аутфит шляпкой с ярким белым рисунком, массивным золотым украшением на шее и собранными в хвост волосами. Также на Осадчей была черная защитная маска.