Оля Полякова похвасталась подтянутой фигурой в бикини на отдыхе. Фото

Популярная украинская певица Оля Полякова порадовала поклонников новыми снимками с отдыха на Мальдивах. Знаменитость позировала в соблазнительном бикини на фоне океана.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Я обожаю Мальдивы! Влюбилась в них, как только первый раз увидела. Это было 13 лет назад", – написала певица (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Полякова отметила, что с тех пор, когда она в первый раз побывала на тропическом острове, старается посещать Мальдивы раз в два года.

"Ни с чем несравнимый океан, песок, солнце и умопомрачительный цвет воды! Я была в разных условиях на Мальдивах – в суперлакшери и в очень простых, классно везде", – подчеркнула певица.

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Добавим, что Полякова отправилась в отпуск вместе со своими двумя дочерями и мужем. Семейство остановилось в шикарном пятизвездочном отеле, в двухэтажной вилле, вокруг которой густые тропические деревья.

На опубликованных снимках певица позирует в крошечном бикини и солнцезащитных очках на фоне воды. На одном из фото Полякова закинула руку за голову, а на другом легла на берегу океана и сексуально позировала на камеру.

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами.

"Аппетитная ты Оля", "Вы прекрасны на любой фотографии", "Замечательно выглядите", "18 лет, не больше", "Какая же вы красотка", "Вы просто богиня", "Вау, шикарная", "Икона", "Нереальная", – пишут люди.

Кроме этого, Оля Полякова активно выкладывает короткие видеоролики в Instagram-stories. Она показала в как выглядит отель, в котором они остановились, остров посреди океана, где они поужинали и пофотографировались на фоне заката и много другого.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – 37-летняя украинская певица, телеведущая и актриса родилась в Виннице в семье дипломата и врача-педиатра. Главная фишка певицы – кокошник и эпатажное поведение. Артистка замужем за бизнесменом Вадимом, пара воспитывает девочек Машу (2005) и Алису (2011).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Оля Полякова показала, как выглядит роскошная вилла певицы на Мальдивах. Также OBOZREVATEL писал о том, что дочь Оли Поляковой повторила образ матери в прозрачной кофте.