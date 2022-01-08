Огневич раскритиковали за отдых в Африке без Тарапаты

Украинскую певицу и главную героиню реалити "Холостячка-2" (СТБ) Злату Огневич раскритиковали после одиноких селфи на пляже Занзибара. Подписчики ожидали, что исполнительница улетит на отдых в Африку с финалистом шоу Максимом Тарапатой.

Звезда выложила в Instagram горячие фото в купальнике с разных ракурсов, под которым фолловеры и выразили свои ожидания. Многим из них показалось странным, что Злата отдыхает одна, хотя на проекте у нее было много поклонников (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам певицы, она впервые за два года устроила себе полноценный отпуск, где планирует наслаждаться отсутствием съемок и выступлений. На остров она полетела одна, поэтому делать фотографии девушке проблематично.

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На помощь пришла подаренная селфи-палка, однако подписчикам Огневич показалось, что лучше бы она воспользоваться помощью Максима, с которым исполнительница все чаще появляется на публике.

Еще после последнего эфира "Холостячки" многим зрителям не понравился выбор победителя в лице Андрея Задворного, ведь они ждали принятие предложения руки и сердца от Тарапаты. С тех пор как Злата призналась, что финалист помог ей пережить разрыв, подписчики не желают видеть молодых людей отдельно друг от друга.

"А где Макс", "Златочка, когда приедет Максим? Что это за отдых без любви?", "Всех женихов профукала", "Была на "Холостячке", а все равно пользуется селфи-палкой", "На этих фото не хватает Макса" , – говорится в сообщениях.

Отметим, что на кадре певица позирует в откровенном купальнике с вырезом на животе. Звезда фотографировала себя с разных ракурсов, демонстрируя стройную фигуру и соблазнительные изгибы.

Коротко о звезде:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица и телеведущая. Родом из Мурманска (Россия). Представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году. Была участницей латино-бэнда, а также вокалисткой Государственного ансамбля песни и пляски ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Злата встретила Новый год в компании Максима Тарапаты. Молодые люди с компанией праздновали в Киеве. Мужчина даже поцеловал звезду на камеру.