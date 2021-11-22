'Одежду срезали с кожей': обгоревшая Марина Хлебникова пришла в себя

Попавшая в реанимацию после пожара заслуженная артистка России Марина Хлебникова впервые пришла в себя. Состояние певицы оценивают как стабильно тяжелое. Друзья призывают поклонников молиться за артистку, а вот родственники, по словам медиков, не интересуются самочувствием больной.

О состоянии пациентки рассказал хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов изданию "Собеседник". Доктор заявляет, что звезде потребуется переливание большого количества крови.

Вчера, 21 ноября, певицу с 50% ожогов тела сняли с аппарата ИВЛ. У нее держится высокая температура тела (38,5°). Питается Хлебникова через зонд, но, по словам врачей, ест хорошо.

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В тяжелом состоянии артистку продолжают держать в реанимации. У нее ожог дыхательных путей 2-й степени.

"У человека ожог, большая кровопотеря, плазмопотеря, лимфопотеря, белки… Плазму же нужно восстанавливать, электролиты. Это же на длительный срок. Кожа вся пожженная, все же испаряется, все сгорело, все коагулировать. Большие дозы плазмы", – рассказал Игорь Шарипов для ren.tv.

Друзья знаменитости обращаются к поклонникам в соцсетях с просьбой о молитве за пострадавшую. Певица Наталья Штурм рассказала, как переживает за близкую подругу. Она призналась, что постоянно представляет, какую боль ей пришлось испытать.

"Она и так вся живой нерв, беззащитная, худенькая… с ее мышечной массой такой ожог – это сразу кость… и наверняка она в одежде лежала, одежда приклеилась и ее срезали с кожей... Не могу не думать, пытаюсь, но не получается. Капля масла со сковородки стрельнет - мы с криком руку отдергиваем и бежим мазать. С кем не было, помните это ощущение. А тут...", – написала Штурм на личной страничке в Instagram.

В больнице сообщили, что родственники состоянием Хлебниковой не интересуются.

Коротко о знаменитости:

Марина Хлебникова — советская и российская эстрадная певица, поп-звезда 90-х, известная своими хитами "Солнышко мое, вставай!" и "Чашка кофию".

Сначала Хлебникова выступала в составе групп "Интеграл" и "На-На", потом занялась сольной карьерой.

В 2018 году певица пережила нервный срыв из-за самоубийства первого мужа, музыканта Антона Логинова.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал: