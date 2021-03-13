Обнаженная Могилевская устроила фотосессию в ванной

Популярная украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками откровенным снимком. Звезда показала, как обнаженная позирует во время фотосъемки.

Соответствующий кадр Могилевская опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре звезда позировала оголенной в ванной, повернувшись к объективу спиной. Артистка предстала на фото с распущенными волосами, а рукой взялась за плечи.

Пользователи сети оставили сотни комментариев под откровенным снимком Могилевской и тысячи лайков. Поклонники отметили, что артистка выглядит очень хорошо.

"Шикарно", "Это прекрасно", "Фото супер", "Красивая, нежная", – писали фанаты в Instagram.

Напомним, Наталья Могилевская – певица, актриса, телеведущая и продюсер. Звезда выпустила свой первый музыкальный альбом "Ла-ла-ла" в 1997 году. В 2004 году певица получила звание народной артистки Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Могилевская переехала в эко-дом на берегу Днепра. В сети появились фото и видео особняка артистки.