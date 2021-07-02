Новая девушка Андрея Богдана засветилась в СМИ: как она выглядит

Украинский юрист и бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан нашел себе новую девушку. Избранницей политика стала модель и инстадива Карина Тищенко. У девушки около 50 тысяч подписчиков в Instagram: в фотоблоге она хвастается своей шикарной жизнью – роскошным отдыхом на заграничных курортах, перелетами, дорогими автомобилями и модной одеждой.

Инсайдерскую информацию об отношениях Богдана и Карины Тищенко опубликовало издание "Страна". Судя по снимкам в соцсетях, Карина очень тщательно следит за своей фигурой, чтобы всегда оставаться в отличной форме. Девушка также любит позировать в одном нижнем белье.

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Журналисты отмечают, что возлюбленных уже видели вместе на нескольких светских мероприятиях. В частности, в Анталии (Турция) они отдыхали в 5-звездочном отеле Titanic Mardan Palacе на показе мод Ocean fashion show.

"Она девушка видная, на нее много кто положил глаз. Живет в ЖК "Новопечерские Липки", а это уже показатель статуса", – отмечает источник.

Биографическая справка:

Андрей Богдан – украинский государственный деятель, юрист, политик. Руководитель Администрации президента, позднее – Офиса президента Украины (с 25 июня 2019 года по 11 февраля 2020 года). Член СНБО с 31 мая 2019 года по 12 февраля 2020 года. Заслуженный юрист Украины (2007).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети появился снимок, на котором бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан засветился на концерте российского исполнителя Басты (Василия Вакуленко).