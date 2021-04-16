Николь Кидман позировала в соблазнительном наряде в новой съемке

Австралийско-американская актриса, певица и продюсер Николь Кидман снялась в черно-белой фотосессии, для которой выбрала эффектный образ.

Соответствующим снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Она позировала в полупрозрачном коротком платье и черной накидке из такой же ткани. В кадре Кидман сидела, выставив одну руку перед собой (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Свой образ звезда дополнила взъерошенными волосами, легким макияжем и уверенным взглядом в объектив.

Коротко о знаменитости:

Николь Кидман родилась в 1967 году в Гонолулу (Гавайи, США). Теледебют знаменитости состоялся, когда ей было 15 лет, – она снялась в фильме "Рождество в лесу".

Далее актриса получила роль второго плана в телевизионном сериале "Пятимильный ручей".

Затем в середине 1980-х она снялась в таких популярных лентах: "Бандиты на велосипедах", "Ночь танцующих теней" и в романтической комедии "Оседлавший ветер".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Николь Кидман показала себя в детстве и восхитила фанатов. На опубликованном фото маленькая девочка позировала в платье яркого цвета, огненно-рыжие локоны она подчеркнула красивой заколкой сбоку. Уже в детстве будущая знаменитость была настоящей модницей, демонстрируя безупречное чувство стиля.