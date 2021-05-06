Никитюк засветила стройные формы в открытом топе. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала фигуру в стильном наряде и засветила пресс в топе.

Модный лук для знаменитости создала известный дизайнер Екатерина Сильченко. Соответствующие фото телезвезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Никитюк позировала на камеру в светло-голубых джинсах с высокой талией и вырезами, удлиненном пиджаке, а также топе оливкового цвета, который подчеркнул формы ведущей.

Свой образ знаменитость дополнила босоножками на шпильке, украшениями и прической в виде высокого хвоста.

Пользователи сети оценили новые фото Никитюк и засыпали ее комплиментами.

"С ума сойти! Шикарная!", "Лучшая из лучших!", "Невероятная красотка", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередными сексуальными снимками. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем наряде.