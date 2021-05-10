Никитюк засветила стройную фигуру в пикантном купальнике. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала фигуру в цельном купальнике. Сейчас знаменитость отдыхает в Турции.

Соответствующие фото артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты засыпали комплиментами звезду.

Так, Никитюк позировала на камеру в черном бикини с надписью "Squad", который хорошо подчеркнул грудь и длинные ноги ведущей. Свой пляжный лук знаменитость дополнила стильными солнцезащитными очками.

"Говорят, что йога и кардио избавляет от стрессов, боли и печали. Оно то так, но когда и это не помогает, собирайте подруг и просто летите прочь! Куда-то на море, в хороший отель... Побольше купальников и хорошей одежды! Сделайте себе приключение, организуйте девичник. Побольше коктейлей. VIP тамада на связи, если что", – подписала кадры Никитюк.

Пользователи сети оценили новые фото телеведущей и засыпали ее комплиментами под публикацией.

"Шикарная", "Леся, вы невероятная", "Леся, вы как всегда прекрасна", "Красотка!" – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередными сексуальными снимками. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем наряде.