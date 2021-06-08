Никитюк засветила стройную фигуру в лосинах и тельняшке. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками фото, на которых позировала в черных лосинах и летней короткой тельняшке. Звезда продемонстрировала стройную фигуру.

Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram. Никитюк также держала в руках огромный бокал белого вина (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Большой бокал поднимаю за родителей", – прокомментировала ведущая публикацию.

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Пользователи сети оценили новые кадры знаменитости. Они засыпали Никитюк множеством приятных комментариев.

"Вот это красавица", "Живот красивый", "Шикарно", "Класс", "Классный пресс", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала свою фигуру, позируя в откровенном купальнике. Так, она появилась в бикини темно-зеленого цвета.