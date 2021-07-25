Никитюк в мини-бикини устроила сексуальную фотосессию у моря

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередными соблазнительными снимками с отдыха в Черногории. Знаменитость показала стройную фигуру в откровенном мини-бикини.

Соответствующие фото Никитюк опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре ведущая позировала на фоне моря и горной местности, но приковал взгляд поклонников сексуальный образ звезды – она предстала в мини-бикини с анималистической расцветкой. Откровенный купальник подчеркнул тонкую талию и длинные ноги Никитюк.

Из аксессуаров Леся выбрала черные солнцезащитные очки, тонкий браслет на запястье и ожерелье из бус. Знаменитость эффектно выходила из моря, поправляя волосы и демонстрируя свою фигуру.

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"В Черногории всегда есть на что посмотреть", – подписала морскую фотосессию Никитюк

Поклонники оставили множество лестных комплиментов под снимками Никитюк в сексуальном купальнике. Они отметили, что звезда выглядит очень горячо.

"Богиня", "Вы прекрасная", "Фото бомба, очень хорошие", – писали пользователи в сети.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк в купальнике засветилась в "собственном" отеле. Так, телеведущая позировала в ярком бикини на завязках с оранжевым принтом, который подчеркнул формы знаменитости. На фоне виднелась вывеска с названием "Пляж Никитюк".