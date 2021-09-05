Никитюк в коротких шортах устроила сексуальную фотосессию на троне

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередной серией сексуальных фото. Знаменитость устроила пикантную фотосессию на Железном троне – символе власти из культового американского сериала "Игра престолов".

Соответствующие фото Никитюк опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре Леся предстала в объемной белой рубашке, жакете прямого кроя и коротких кожаных шортах, которые подчеркнули ягодицы звезды. Артистка сексуально позировала на камеру, засветив стройные ножки.

Дополнила свой дерзкий образ Никитюк узкими солнцезащитными очками и обувью с массивной подошвой на шнуровке.

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Пользователи сети остались в восторге от новых пикантных фото Никитюк на троне. Многие написали приятные комментарии под публикацией артистки.

"Королева украинских драконов", "Боже, ну ничего себе", "Шикарная", "Красотка", – писали в комментариях к снимкам.

Коротко о знаменитости:

Украинская ведущая Леся Никитюк начала свою карьеру в 2011 году. Она приняла участие в программе "Рассмеши комика" и вскоре ее позвали на программу о путешествиях "Орел и решка".

Телеведущая не замужем. В 2017 году Леся Ивановна сообщила публике о свадьбе с "соседом", но через два года стало известно, что ее не будет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Леся Никитюк в крошечном бикини засветила красивую фигуру. Поклонники написали под фото комплименты о теле и красоте ведущей.