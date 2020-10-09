Никитюк сверкнула пышными ягодицами в откровенном купальнике. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантными фото в откровенном бикини.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала повернувшись к камере спиной, продемонстрировав соблазнительные ягодицы и стройные ноги.

"Шерон Стоун. Молодые годы", – подписала публикацию Никитюк.

В комментариях под публикацией пользователи засыпали телеведущую комплиментами.

"Ого, Леся! Какая красотка!", "Сочная бомбита", "Фигура – огонь", "У Леси попа лучше, чем у Каменских", "Сексуальная", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк обнажила грудь в гостиничном номере. Так, она позировала в брюках, прикрыв интимную часть тела руками.