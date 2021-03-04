Никитюк сделала "фото на паспорт" в купальнике

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала роскошную фигуру в черном купальнике, сделав "фото на паспорт".

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала перед зеркалом, а позади нее также сидел верный пес по имени Рафик. Знаменитость сфотографировала только свою фигуру, не показывая лица. Но можно заметить, что волосы у нее распущены (кадр можно посмотреть ниже).

"Фото на паспорт", – подписала кадр Леся.

Фанаты в комментариях отметили, что домашний питомец в этот момент пристально наблюдал за хозяйкой, что показалось пользователям весьма забавным. Вот, что пишут поклонники:

"Боже, как он на вас смотрит!", "Везет же песику, какую красоту каждый день видит", "Видимо, Рафику этот ракурс очень нравится", "Рафик просит и его сфотографировать", "Красота спасет мир!".

Напомним, в 2012 году Леся Никитюк стала ведущей популярного тревел-проекта о путешествиях "Орел и решка", заменив Жанну Бадоеву. Она вела программу с телеведущим Андреем Бедняковым. А в следующем году стартовало ее авторское шоу о мире шоу-бизнеса – "Леся-ЗдЄся".

Как сообщал OBOZREVATEL, Никитюк похвасталась подтянутым прессом в образе "шальной императрицы". На ней широкие черные брюки, такого же цвета пиджак, а под ним красивый кружевной бюстгальтер. Свой образ телеведущая дополнила черно-бежевыми лодочками на каблуке и распущенными волосами.