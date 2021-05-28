Никитюк позировала в трендовом мини-платье на морском курорте. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками фото, на которыхона запечатлена в цветочном мини-платье на пуговицах и с тонким нежным кружевом на подоле. Звезда дополнила свой образ босоножками с тонкими ремешками и украшениями.

Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram. Никитюк, которая отдыхает в Турции, позировала на фоне роскошной двухэтажной виллы с массивными колонами, рядом – небольшой бассейн (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Кайфую на роскошной вилле... Смотрим фото – кайфуем вместе со мной", – написала ведущая.

Пользователи сети оценили новые фото Никитюк и засыпали ее множеством комплиментов под публикацией.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередными сексуальными снимками. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем наряде.