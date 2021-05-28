Никитюк позировала в трендовом мини-платье на морском курорте. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Украинская телеведущая Леся Никитюк 

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками фото, на которыхона запечатлена в цветочном мини-платье на пуговицах и с тонким нежным кружевом на подоле. Звезда дополнила свой образ босоножками с тонкими ремешками и украшениями.

Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram. Никитюк, которая отдыхает в Турции, позировала на фоне роскошной двухэтажной виллы с массивными колонами, рядом – небольшой бассейн (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Кайфую на роскошной вилле... Смотрим фото – кайфуем вместе со мной", – написала ведущая.

Леся Никитюк позирует в цветочном платье
Леся Никитюк показала стильный летний образ
Леся Никитюк в модном цветочном платье
Леся Никитюк сексуально позирует на камеру

Пользователи сети оценили новые фото Никитюк и засыпали ее множеством комплиментов под публикацией.

Пользователи сети оценили новые фото Никитюк
Пользователи сети оценили новые фото Никитюк
Пользователи сети оценили новые фото Никитюк
Пользователи сети оценили новые фото Никитюк

Коротко о знаменитости:

  • Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

  • В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

  • Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередными сексуальными снимками. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем наряде.

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