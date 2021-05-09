Никитюк похвасталась фигурой в сексуальном купальнике. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась поклонникам своей стройной фигурой. Звезда показала снимок в сексуальном купальнике с отдыха в Турции.

Соответствующее фото Никитюк опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На снимке знаменитость позировала в блестящем купальнике, который состоял из мини-топа и низа, в виде обтягивающей короткой юбке. Сексуальный наряд не только подчеркнул стройные ноги артистки, но и ее тонкую талию.

"VIP тамада Лесичка... Не пьет, не ест, не спит, а делает все для общества", – подписала фото ведущая.

Пользователи сети засыпали Никитюк комплиментами и отметили, что звезда в прекрасной форме. За 3 часа фото в сексуальном купальнике ведущей набрало более 35 тысяч лайков.

"Идеальная фигура", "Леська шикарная", "Красотка", – писали поклонники в фотоблоге.

Напомним, Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1. В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?" Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк поделилась с поклонниками очередными сексуальными снимками. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем наряде.