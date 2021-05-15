Ники Минаж засветила пышную грудь, снявшись топлес. Фото

Известная американская певица 38-летняя Ники Минаж поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых продемонстрировала пышные формы. Так, знаменитость засветила свою грудь.

Соответствующие фото артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадры и засыпали комплиментами исполнительницу.

Так, Минаж позировала на камеру топлес, сидя на стуле. Певица прикрыла пышную грудь длинными черными волосами, а также засветила оголенные бедра. Из одежды звезда выбрала только розовые трусики, а образ дополнила кепкой с надписью "ICON" и аксессуарами.

Пользователям сети понравились откровенные снимки Минаж и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Королева!", "Твое тело идеальное. Ты божественная, Ники!", "Ты потрясающе выглядишь", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Ники Минаж – американская певица, рэпер, автор песен и актриса. Заметил талант молодой девушки Лил Уэйн, который, услышав микстейпы Playtime Is Over, Sucka Free и Beam Me Up Scotty заключил с ней контракт от имени своего лейбла Young Money Entertainment в августе 2009 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ники Минаж удивила фанатов откровенным нарядом, который практически не прикрывает ее пышные формы. Так, певица засветилась в прозрачном платье с дерзким, откровенным декольте.