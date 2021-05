Ники Минаж засветила пышную грудь, снявшись топлес. Фото

Ники Минаж – американская певица, рэпер, автор песен и актриса. Заметил талант молодой девушки Лил Уэйн, который, услышав микстейпы Playtime Is Over, Sucka Free и Beam Me Up Scotty заключил с ней контракт от имени своего лейбла Young Money Entertainment в августе 2009 года.