Невеста Стэтхэма снялась обнаженной для обложки британского ELLE. Фото

Британская супермодель, известная как одна из "ангелов" Victoria's Secret, Роузи Хантингтон-Уайтли снялась для апрельского номера журнала Elle.

Знаменитость появилась на двух обложках глянца, а на одной из них предстала полностью обнаженной. Соответствующие фото опубликовали на сайте издания (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, сначала 33-летняя модель позировала в одном пиджаке и трусах, а затем оголилась и обернулась к камере спиной.

Кроме того, во время интервью Хантингтон-Уайтли откровенно рассказала о первой встрече с актером Джейсоном Стэтхэмом, который старше нее на 20 лет.

По словам звезды, тогда мужчина сразу показался ей веселым, харизматичным и энергичным, но при этом он был сдержанный и скромный. Это и зацепило модель.

Отметим, что пара начала встречаться в апреле 2010 года, а в начале 2016 года объявила о своей помолвке. 24 июня 2017 года у звезд родился сын Джек.

Напомним, ранее Роузи Хантингтон-Уайтли показала откровенную фотографию без белья. Знаменитость поделилась снимком, где позировала абсолютно голой, слегка прикрыв интимные места пиджаком и рукой.

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