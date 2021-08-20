Настя Каменских засветила ягодицы в откровенном купальнике. Фото

Украинская певица Настя Каменских поделилась снимками, на которых позировала в ярко-розовом бикини. Она сделала несколько кадров с разных ракурсов и засветила загорелые ноги и ягодицы.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала соответствующие фотографии. Каменских была запечатлена с распущенными волосами и в солнцезащитных очках круглой формы (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Как же круто, когда в перерывах между насыщенным концертным графиком есть немного времени понежиться на солнышке и насладиться моментом", – написала артистка под фото.

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"Красивая!", "Сексуальная", "Любимая малышка", "Супер! Желаю хорошего отдыха", "Ты просто невероятная", "Жара!", "Это очень классно! Отличных концертов и отдыха вам", – прокомментировали снимки поклонники певицы.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских , также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских засветила упругие ягодицы на белоснежном пляже. Артистка позировала в откровенном бикини, держа в руках бокал шампанского. На ее формах остались следы от песка, а в волосах у Насти был красивый желтый цветок.