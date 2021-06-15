Настя Каменских засветила пышные формы в купальнике. Фото

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками фото, на которых позировала в откровенном купальнике кофейного цвета. Свой образ она дополнила парео с цветочным принтом.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Каменских продемонстрировала на камеру пышные формы и стройную фигуру (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

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Поклонники пришли в восторг от пикантных кадров Насти. Они засыпали певицу множеством позитивных комментариев.

"Красотка", "Шикарная", "Ты просто огонь", "Очень круто", "Пушка, огонь, прелесть", – написали люди.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Артистка дополнила пикантный образ стильной шляпой из длинными завязками, аккуратными серьгами и браслетом на руке.