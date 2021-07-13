Настя Каменских в одних трусах снялась без бюстгальтера. Фото

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в одних трусах. Знаменитость позировала без бюстгальтера.

Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадр и засыпали звезду комплиментами.

Каменских позировала на камеру в одних розовых трусах с белым кружевом. При этом певица стояла без бюстгальтера, а свои пышные формы прикрыла руками.

"Доброе утро", – коротко подписала кадр знаменитость.

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Пользователи сети оценили пикантное фото Каменских. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Фигурка шикарная, Настя девушка эксклюзивной красоты, она запоминающаяся, харизматичная, позитивная красотка", "Такая нежная и красивая", "Анастасия как всегда в своем сексуальном репертуаре, молодец", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками очередным пикантным снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру. Знаменитость позировала перед камерой в мини-бикини во дворе своего дома.