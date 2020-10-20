Настя Каменских порадовала фанатов обнаженным фото в бассейне

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поделилась пикантным фото, на котором изображена полностью обнаженной.

Соответствующий снимок 33-летняя звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она спиной позировала в бассейне, продемонстрировав пышные формы (фото смотрите ниже).

"Свобода быть собой, принятие и любовь к себе – ценные дары, которые каждый человек может преподнести себе сам", – написала под публикацией Каменских.

Поклонники не смогли пройти мимо пикантного снимка Каменских. Они засыпали певицу комплиментами.

"Пример для подражания. Открытая, искренняя, энергичная и красивая женщина без комплексов. Вы вдохновляете", "Хорошее фото, не к чему придраться", "Вы неотразима! Все правильно говорите. Добра вам и любви", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских раскрыла секрет идеальных отношений с мужем Потапом (Алексей Потапенко). По ее словам, важно, чтобы между двумя людьми образовалась взаимосвязь.