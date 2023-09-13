Наряды из паутины и полупрозрачные платья: звезды поразили откровенными образами на красной дорожке MTV VMA 2023. Фото

В ночь с 12 на 13 сентября в Ньюарке, штат Нью-Джерси, состоялось самое яркое музыкальное событие этой осени – церемония вручения наград MTV Video Music Awards 2023. Красная дорожка события считается местом, где рождаются исторические образы, и с этим трудно поспорить. В этом году мировые артисты не стали скромничать и решили привлекать внимание публики эпатажными, смелыми и откровенными нарядами.

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Сразу стоит отметить, что в откровенности звездам было трудно конкурировать с рэп-исполнительницей Doja Cat, которая появилась на церемонии практически голой. Лишь некоторые участки ее тела прикрывала, а точнее пыталась прикрывать тонкая ткань в виде паутинки. Об этом и других эпатажных образах расскажем в материале OBOZREVATEL.

Doja Cat

Как мы уже заметили выше, наряд рэперши стал самым обсуждаем по завершению церемонии. Впрочем, для Doja Cat это не впервой. В этот раз 27-летняя исполнительница решила эпатировать в "голом" платье-паутине от американского бренда MONSE. Сквозь ткань была видна обнаженная грудь звезды, а также бежевые едва заметные стринги. Как всегда, образ был продуман до мельчайших деталей. Необычный макияж с белыми тенями и стразами на веках отлично дополнял общую картинку.

Ники Минаж

Провокационный образ примерила другая рэп-исполнительница Ники Минаж. Она появилась в "свадебном" наряде от люксового бренда Dolce & Gabbana. Розовый корсет в сочетании с прозрачной юбкой и фатой с кружевами еще долго будут обсуждать фаны артистки.

Тинаше

30-летняя американская певица решила не оставлять места для воображения и, как и многие ее коллеги, выбрала полупрозрачный наряд. Она появилась в мерцающем платье-сеточке, под низ которого не стала надевать нижнее белье. Нужные места звезда спрятала при помощи черной клейкой ленты.

Megan Thee Stallion

Обладательница "Грэмми" за лучшую рэп-песню Megan Thee Stallion также решила, что полупрозрачный наряд – оригинальная идея. Впрочем, несмотря на то, что платье знаменитости просвечивалось и окружающие могли увидеть ее черные стринги, образ получился, на удивление, довольно сдержанным строгим. Вероятно, на это повлияло поведение самой певицы.

Karol G

Еще одно прозрачное платье можно встретить на колумбийской певице, лауреатке латинской премии "Грэмми" Karol G. Свой откровенный наряд она дополнила накидкой с длинным шлейфом, а эпатажа образу добавляли розовые локоны знаменитости.

Коко Джонс

25-летняя певица и актриса выбрала для MTV VMA 2023 дерзкий образ из черной кожи, состоящий из тонкого топа-ремня и юбки длины макси в виде куртки с молнией и воротником. Эффектный наряд произвел впечатление на публику.

Ашанти

Певица своим нарядом передала фанам важное послание, а именно подтвердила возобновление отношений с бывшим возлюбленным Нелли. 42-летняя Ашанти пришла на церемонию с именным клатчем, на котором была напечатана ее фотография 20-летней давности с 48-летним рэпером. Несмотря на то, что аксессуар привлек много внимания, ее платье с блестками также нельзя проигнорировать. Все благодаря мерцающим чашечкам бюстгальтера в форме черепах, которые буквально держали ее грудь.

Lil Nas X

Если вы думаете, что эпатировать на красных дорожках могут только представительницы прекрасного пола, то рэпер Lil Nas X спешит разрушить ваши представления о нормальности. Музыкант обожает смелые наряды и не боится их демонстрировать. На MTV VMA 2023 он пришел в белом образе, состоящем из юбки и ажурного жакета, на высоких каблуках и с объемным перистым обручем. А в руках артист держал "Библию".

Как писал OBOZREVATEL ранее, популярная украинская клипмейкерша Таня Муиньо, которая часто работает с мировыми звездами, одержала победу на престижной премии MTV Music Video Awards, куда была дважды номинирована в этом году. Ее отметили за работу с американской певицей Doja Cat.

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