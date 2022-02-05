Надя Дорофеева снялась обнаженной и показала татуировки. Фото

Анна Яковлева
Папарацци
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Надя Дорофеева снялась обнаженной и показала татуировки. Фото

Популярная украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников новым пикантным снимком. Знаменитость снялась в новой фотосессии обнаженной, засветив свои татуировки.

Соответствующее фото она разместила на личной странице в Instagram. Всего за 30 минут публикации, снимок собрал более 36 тысяч лайков и 245 комментариев (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном фото показано, что Надя Дорофеева стоит в профиль, опустив голову вниз. Певица позировала без одежды и белья, прикрыв грудь нежно-розовым платьем.

Обнаженная Надя Дорофеева.
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Отметим, что благодаря такой позе, можно рассмотреть татуировки Дорофеевой. Так, на ребрах изображена молния, а на руке роза.

Поклонники засыпали артистку комплиментами.

"Надяяяяя! Какая же ты нереальная!", "Какая фигура", "Красивая", "Надя, ты прекрасна", "Боже как это красиво", "Ааааааа, какая фигура!", "Богиня", "Вау", "Кайф", "Нереальная", "Секси", "Нериальная", – пишут люди.

Поклонники засыпали певицу комплиментами.
Поклонники засыпали певицу комплиментами.
Поклонники засыпали певицу комплиментами.

Отметим, что певица часто выставляет свою подтянутую фигуру на всеобщее обозрение. Дорофеева демонстрирует не только стройные длинные ноги, но и "стальной" пресс.

Надя Дорофеева в купальнике.
Надя Дорофеева в бикини.
Надя Дорофеева в белье.

Коротко о знаменитости:

  • Надя Дорофеева – украинская певица, дизайнер, видеоблогер. Родом из Симферополя. Экс-участница группы "Время и Стекло". С 2020 года начала сольную карьеру и выступает под псевдонимом DOROFEEVA.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Надя Дорофеева опубликовала откровенный снимок с отдыха в Мексике, которым похвасталась стройной фигурой и подтянутыми ягодицами

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