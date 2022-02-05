Надя Дорофеева снялась обнаженной и показала татуировки. Фото

Популярная украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников новым пикантным снимком. Знаменитость снялась в новой фотосессии обнаженной, засветив свои татуировки.

Соответствующее фото она разместила на личной странице в Instagram. Всего за 30 минут публикации, снимок собрал более 36 тысяч лайков и 245 комментариев (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном фото показано, что Надя Дорофеева стоит в профиль, опустив голову вниз. Певица позировала без одежды и белья, прикрыв грудь нежно-розовым платьем.

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Отметим, что благодаря такой позе, можно рассмотреть татуировки Дорофеевой. Так, на ребрах изображена молния, а на руке роза.

Поклонники засыпали артистку комплиментами.

"Надяяяяя! Какая же ты нереальная!", "Какая фигура", "Красивая", "Надя, ты прекрасна", "Боже как это красиво", "Ааааааа, какая фигура!", "Богиня", "Вау", "Кайф", "Нереальная", "Секси", "Нериальная", – пишут люди.

Отметим, что певица часто выставляет свою подтянутую фигуру на всеобщее обозрение. Дорофеева демонстрирует не только стройные длинные ноги, но и "стальной" пресс.

Коротко о знаменитости:

Надя Дорофеева – украинская певица, дизайнер, видеоблогер. Родом из Симферополя. Экс-участница группы "Время и Стекло". С 2020 года начала сольную карьеру и выступает под псевдонимом DOROFEEVA.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Надя Дорофеева опубликовала откровенный снимок с отдыха в Мексике, которым похвасталась стройной фигурой и подтянутыми ягодицами