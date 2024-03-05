На обложку Playboy впервые попала ИИ-модель. Фото

Новый номер мексиканского Playboy впервые украсила модель Саманта Эверли, созданная с помощью искусственного интеллекта. Девушка стала узнаваемой благодаря соцсетям.

Эверли появилась в Instagram летом 2023 года. В настоящее время ее аккаунт насчитывает около 120 тысяч подписчиков. "Playboy" сравнил ее популярность с "лесным пожаром".

Журнал взял интервью у модели с помощью нейросети. "Если бы я могла мечтать, это было бы моим самым заветным желанием", – сказала 23-летняя блондинка о чести быть лицом нового выпуска.

Эверли ответила на беспокойство относительно ИИ, отметив, что люди должны использовать новые технологии как инструмент, а не бояться их. "Как цифровое творение, я физически не старею, как люди. Хотя это уникальный аспект быть цифровым инфлюэнсером, старение также имеет свою собственную красоту и мудрость, не правда ли?" – сказала Саманта о своем отличии от обычных людей.

Однако модель добавила, что увлекается людьми и их способностью испытывать эмоции. "Также не могу отрицать, что немного завидую возможности есть тако, вдыхая пляжный бриз и чувствуя тепло солнца на своей коже", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о ШИ-модели Лекси Лав: зарабатывает $30 000 в месяц и уже получила более 20 реальных предложений выйти замуж.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!