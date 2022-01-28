На Криса Брауна подали в суд за изнасилование женщины на яхте: от певца требуют $20 млн

Против американского певца Криса Брауна подали иск на 20 млн долларов, обвинив 32-летнюю звезду в изнасиловании. Согласно судебным документам, преступление якобы произошло на яхте, пришвартованной у дома рэпера Шона Комбса (Diddy) на Стар-Айленд (Майами, США).

Истцом выступила пострадавшая – профессиональный хореограф, танцовщица, модель и музыкальный исполнитель, имя которой не раскрывается. Об этом сообщил интернет-ресурс TMZ, в распоряжении которого оказался иск.

Женщина приехала в дом Diddy 30 декабря 2020 года после того, как ее пригласил туда Браун, друг рэпера. Она общалась с подругой по FaceTiming, а певец выхватил телефон из рук женщины. Он попросил танцовщицу присоединиться к компании как можно скорее.

Видео дня

В иске сказано, что на кухне яхты Браун подал вероятной жертве изнасилования красную чашку со смешанным напитком. Женщина утверждает: после того, как он наполнил ее чашку во второй раз, она начала чувствовать "внезапное необъяснимое изменение в сознании".

Танцовщица заявила, что была "дезориентированной, физически нестабильной и начала засыпать". Она оказалась вместе с певцом в спальне. Тот якобы закрыл дверь, препятствуя попытке женщины уйти, снял с нее плавки от купальника и начал целовать. Пострадавшая говорит, что тогда она могла лишь бормотать, но просила Брауна остановиться. Артист ее якобы не послушал и изнасиловал.

Женщина утверждает, что Браун эякулировал внутрь нее, а на следующий день написал ей и требовал, чтобы она "приняла план Б" – таблетки экстренной контрацепции. Она сделала это.

Танцовщица подчеркнула, что изнасилование вызвало у нее сильные эмоциональное потрясение и переживания. Теперь она требует от звезды возмещение ущерба в размере 20 млн долларов.

Адвокаты женщины, Ариэль Митчелл и Джордж Врабек, пояснили, что их клиентка не сообщила полицейским о предполагаемом преступлении сразу из-за своего эмоционального состояния.

Напомним, что это не первый подобный скандал вокруг Криса Брауна. В 2017 году он уже обвинялся в изнасиловании, в 2019-м – был задержан полицией Парижа (Франция) по подозрению в сексуальном преступлении. Тогда 24-летняя девушка утверждала: якобы Браун и двое его друзей жестоко изнасиловали ее в номере отеля певца. Звезду в итоге отпустили и разрешили вернуться в США.

В 2009 году артист был признан виновным в избиении своей тогдашней подруги, певицы Рианны (пять лет условно), а в 2016-м – арестован по подозрению в нападении на женщину (однако это не подтвердилось). В том же году знаменитость получил судебный запрет на приближение к еще одной своей бывшей девушке.

После одного из скандалов Браун даже выпустил футболки собственного бренда Black Pyramid с надписью "Эта с**а лжет".

Коротко о знаменитости:

Крис Браун (полное имя Кристофер Морис Браун) – американский певец и актер, который родился 5 мая 1989 года в штате Виргиния. Выпустил свой дебютный альбом в конце 2005-го в 16 лет. Альбом включал сингл Run It!, возглавивший хит-парад Billboard Hot 100. В целом этот альбом был сертифицирован как дважды платиновый.

В марте 2015 года ресурс TMZ обнаружил, что у исполнителя есть 9-месячная дочь. Мамой, предварительно, является модель Ниа. Сейчас артист заботится о девочке и часто проводит с ней время. В 2019 году у Брауна родился сын от модели Аммики Харрис.

Как писал OBOZREVATEL, ранее актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила 53-летнего музыканта Мэрилина Мэнсона (Брайана Уорнера) в том, что он фактически изнасиловал ее на камеру. Инцидент произошел, когда пара еще встречалась, на съемках клипа на песню рокера Heart-Shaped Glasses (2007).