Мужчина отрезал себе нос, раздвоил язык и нарастил рога, чтобы стать похожим на злодея Marvel

В Венесуэле художник-татуировщик Генри Родригес отрезал себе нос, раздвоил язык и нарастил рога. На такие шаги он пошел из-за сильного желания стать похожим на злодея Marvel – Красного Черепа.

Как пишет Daily Star, на изменения во внешности мужчина уже потратил более 30 000 фунтов стерлингов (1 132 500 грн). Первые модификации он начал проводить в 2012 году. Но прежде, чем подвергаться им, прошел несколько физических и психологических тестов.

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"С детства мне всегда нравилось все необычное, я экстраверт, я фанатик комиксов и люблю вселенную Marvel. По этой причине я решил быть тем, кем являюсь сейчас, и я чувствую себя хорошо с собой. Это – самое главное", – сказал Родригес.

Лицо парня полностью покрыто татуировкой, глаза залиты черными чернилами, а в голове, щеках и бровях импланты.

Кроме того, модификация тела не закончилась на удалении части носа. Татуировщик также ампутировал мочки ушей и раздвоил язык.

"Моей первой трансформацией была татуировка глаз с использованием техники inkeyeball. После этого мне вставили два импланта под кожу. На это ушло около двух лет, потому что это процесс, который должен выполняться поэтапно, и это заняло больше времени, чем ожидалось. Имплант, который у меня в средней части лба, был первым. После этого я вставил импланты в брови и, наконец, в щеки", – добавил художник.

В будущем мужчина планирует провести еще больше подобных процедур.

Как сообщал OBOZREVATEL, альтернативная модель и мама двоих детей Эйми Смит рассказала, какая из татуировок на лице стала для нее самой болезненной.