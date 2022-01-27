Мужчина, который покрыл 95% тела тату, показал себя до всех модификаций

25-летний житель Дании по имени Тристан Вайгельт последние 5 лет покрывает свое тело татуировками. В 2020-м он начал наносить перманентные рисунки и на лицо, чем всерьез разозлил своих родителей. Они считают, что их сын был намного симпатичнее до всех модификаций. Чтобы доказать близким обратное, парень показал себя до и после трансформации.

Коллаж из фотографий, сделанных в разные годы, Тристан опубликовал на личной странице в Instagram. Изданию Daily Star он рассказал, что внешние изменения никак не повлияли на него внутри.

Вайгельт родом из Америки, однако переехал в Копенгаген, где учится на тату-мастера. Свою первую татуировку он сделал в 20 лет, а сейчас у него покрыто рисунками 95% тела, за исключением ладоней, интимных мест, ступней и ушей.

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На полную модификацию американцу пришлось потратить около 40 тысячи фунтов (1,5 млн гривен) и провести под иглой в общей сложности 260 часов.

"Очень непривычно смотреть на себя без всех татуировок. Но как ни странно, внутри я себя чувствую точно так же, как и раньше", – рассказал мужчина журналистам.

В Копенгагене Тристан считает себя настоящей знаменитостью. На улицах его регулярно провожают удивленные взгляды, а порой даже пытаются незаметно сфотографировать.

Родители не поддержали сына, когда тот начал делать тату на лице. Однако он рассказал, что не спрашивал их согласия, а также посоветовал всем, кто планирует сделать рисунок на теле, поступить точно так же.

"Если вы хотите сделать татуировку – делайте. Никто не скажет, пойдет она вам или нет, будет ли соответствовать вашему стилю. Сейчас никто не представляет меня другим, хотя 5 лет назад вряд ли кто-то мог подумать, что я буду выглядеть именно так", – заявил американец.

Тристан также признался, что изображения на его теле не имеют никакого смысла. Ему лишь нравятся японские мотивы и оранжевые оттенки, поэтому на спине у него можно увидеть большого дракона.

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