Молодой Олег Винник удивил прической: архивное фото

Украинский певец Олег Винник показал, как выглядел в юности.

На своей странице в Instagram исполнитель опубликовал снимок, на котором предстал в совершенно новом образе. Так, во времена своей молодости Винник носил стильную тогда прическу – короткая челка, а сзади длинные пряди (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Певец родом из Черкасс, он родился и вырос в семье простых рабочих. Творческую деятельность Олег начал в Черкасском заслуженном украинском народном хоре им. Т. Шевченко.

В 1990-х годах Винник уехал на работу в Германию, где работал гувернером. Он возил детей в школу, занимался с ними музыкой и готовил для них еду.

Через несколько лет исполнитель начал выступать на сценах известных театров в Дании, Нидерландах, Австрии, Швейцарии и Германии. На тот момент Винник был узнаваемым и очень популярным за рубежом. Однако в 2011 он принимает решение вернуться в Украину, чтобы начать все с чистого листа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Винник – о концертах в России. По словам артиста, после начала войны между Украиной и РФ он из принципа не может давать концерты на территории России. Ведь это вещи, которые являются болезненными не только для него, но и для всех.