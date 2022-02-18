Молодая жена Павлика устроила фотосессию в кружевном белье

Молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова устроила нежную фотосессию в кружевном белье. Блогерша сфотографировалась в белом бюстгальтере с тюльпанами и рассказала о том, что делает ее уверенной в себе.

По словам концертного директора артиста, изысканное белье поднимает самооценку и дарит уверенность в собственной привлекательности. Соответствующее сообщение появилось на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Екатерина Репяхова сфотографировалась у зеркала в кружевном белом бюстгальтере, полупрозрачном халатике и босоножках. В ее руках был букет таких же белоснежных тюльпанов.

Видео дня

"Считаю, что хорошее белье делает женщину более уверенной в собственной привлекательности, поднимает самооценку и настроение", – написала она.

Свой образ звезда дополнила элегантными украшениями, в частности длинной цепочкой на шее. Ее волосы были уложены в простые локоны, а на лице виднелся легкий макияж.

Восхищенные подписчики почти в один голос прокомментировали, что Екатерине подходит нежный образ. "Как же вам красиво", "Безумно красиво и нежно", "То ощущение, когда белье придает еще большую уверенность", – говорится в сообщениях.

Коротко о звезде:

Екатерина Репяхова – 28-летняя концертная директор и блогерша. Родом из Днепра. В 17 лет переехала в Киев. Она младше мужчины на 28 лет. Пара имеет сына Михаила.

Как сообщал OBOZREVATEL, Екатерина Репяхова раскрыла, сколько стоит один рекламный пост на ее странице. Также она рассекретила свой примерный заработок в месяц.